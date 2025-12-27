https://news.day.az/popularblog/1805528.html

Арифа Мамедова посоветовала "держаться подальше" от некоторых друзей - ВИДЕО

Арифа Мамедова с юмором посоветовала держаться подальше от некоторых друзей. Такие способны на все. Речь шла о розыгрыше: в видео создаётся впечатление, будто девушке стало плохо и её приводят в чувство после падения, при этом окружающие смеются. Несмотря на шуточный характер ситуации, подпись вызвала активное обсуждение у подписчиков.