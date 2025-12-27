https://news.day.az/popularblog/1805535.html Айсель Ибрагимова поделилась яркими моментами со спектакля "Аршин мал алан" - ФОТО - ВИДЕО Актриса Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Айсель Ибрагимова поделилась кадрами с прошедшего спектакля "Аршин мал алан". Как передает Day.Az, на опубликованных снимках запечатлены яркие сценические моменты постановки, передающие атмосферу классического произведения и театральную эстетику вечера.
Полная серия видео со спектакля доступна на официальной странице Айсель Ибрагимовой в Instagram.
