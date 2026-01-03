https://news.day.az/popularblog/1807062.html Окунитесь в волшебный Зальцбург вместе с Айсель Гулузаде - ВИДЕО Азербайджанский блогер Айсель Гулузаде поделилась влогом из волшебного Зальцбурга. Как передает Day.Az, соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Инстаграм. "Этот город меня покорил своей любовью к новому году", - написала Айсель к публикации.
