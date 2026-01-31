https://news.day.az/popularblog/1813046.html Лайфхак от грязных воротников - ВИДЕО Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова показала лайфхак как сделать так, чтобы воротник не пачкался от тонального крема. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм
Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова показала лайфхак как сделать так, чтобы воротник не пачкался от тонального крема.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм
