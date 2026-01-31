Лайфхак от грязных воротников

Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова показала лайфхак как сделать так, чтобы воротник не пачкался от тонального крема.

Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм