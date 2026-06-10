https://news.day.az/popularblog/1840459.html

Рецепт курицы KFC от imhungry.az - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить куриные стрипсы как в KFC. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Instagram.