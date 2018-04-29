Айсель Мамедова провела первую репетицию в Лиссабоне - ВИДЕО

Представительница Азербайджана на Евровидении-2018 Айсель Мамедова (Aisel) провела свою первую репетицию в Лиссабоне.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Yenicag.az.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Айсель Мамедова выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

