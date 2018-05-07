Необычный наряд Айсель Мамедовой на синей дорожке Евровидения-2018 - ФОТО

В воскресенье вечером в Лиссабоне (Португалия) официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2018", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Торжественная церемония прошла в Музее искусства, архитектуры и технологии. Делегации 43 стран-участниц прошли по синей дорожке.

Представительница Азербайджана на конкурсе Айсель Мамедова появилась перед публикой в наряде темного цвета, выполненного с элементами этнических мотивов.

Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне.

Представительница Азербайджана на конкурсе Айсель Мамедова (AISEL) выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером.

Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).

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