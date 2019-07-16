Как сообщает портал DonDay, участником ДТП стала фура команды Филиппа Киркорова, знаменитого российского исполнителя. Авария произошла утром 16 июля - машина вылетела с трассы и оказалась за пределами дороги, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, внутри находилось оборудование для концертов, а сама фура направлялась из Волгодонска в сторону Крыма.

По одной из версий, водитель мог не справиться с управлением на скользкой трассе, однако точные причины происшествия устанавливаются. Данных о пострадавших не поступало.

Концерт Киркорова в Волгодонске состоялся 15 июля. Следующий концерт должен пройти в Феодосии 17 июля.

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