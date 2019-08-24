Названы самые высокооплачиваемые актрисы по версии Forbes
Американская актриса Скарлетт Йоханссон вновь возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes, заработав за год 56 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В прошлом году Йоханссон также заняла первую строчку в рейтинге, заработав 40,5 миллиона долларов в период с июня 2017 по июнь 2018 года. Как отмечало Forbes, особо доходной ролью для Йоханссон оказалась роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме "Черная Вдова" - эта работа подняла доходы актрисы в четыре раза.
Как пишет издание, и в этом году большую часть ее доходов составили гонорары за съемки в фильмах вселенной Marvel - снова "Черная Вдова" и "Мстители: Финал".
Второе место рейтинга заняла звезда сериала "Американская семейка" София Вергара с доходом в 44,1 миллиона долларов. Риз Уизерспун поднялась в рейтинге на две строчки по сравнению с предыдущим годом и заняла третье место. Forbes оценил ее доход в 35 миллионов долларов.
Замыкают пятерку рейтинга, в котором учитывались доходы с июня 2018 года по июнь 2019 год, Николь Кидман и Дженнифер Энистон.
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