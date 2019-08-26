Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В прошлом году Свифт смогла занять второе место в рейтинге после того, как ее альбом Reputation был продан тиражом более двух миллионов копий за первую неделю. В 2019 году певица поднялась на первую строчку, заработав на туре Reputation 226,1 миллиона долларов - он официально стал самым кассовым туром в истории США.

Как отмечает Forbes, Свифт также заработала на контракте с лейблом Republic Records и продаже нового альбома Lover, который был выпущен в августе этого года.

Второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии заняла американская певица Бейонсе с доходом, которое издание оценило в 81 миллион долларов. За ней в рейтинге следует американская певица и актриса Рианна, заработав за год 62 миллиона долларов.



В десятку самых богатых исполнительниц также вошли Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопез, Леди Гага, Селин Дион и Шакира. Рейтинг был составлен журналом Forbes на основе данных о заработке знаменитостей за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.



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