В документальном фильме марки "Эконика" Алла Пугачева рассказала об истории сотрудничества с брендом, о своих проблемах с ногами и призналась, что за эти 20 лет коллеги стали ей родными людьми.

Как сообщает Day.Az, обувной бренд "Эконика" в честь 70-летия Аллы Пугачевой снял документальный фильм про историю моды, сотрудничество торговой марки с Примадонной и развитие успешного российского бизнеса в лихие 90-е.

Первая коллекция, которую "Эконика" создали совместно с Аллой Пугачевой, вышла в 1996 году. В своей речи на презентации певица призналась: "Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха - это обувь".

Примадонна подходила к процессу создания обуви очень серьезно - она скрупулезно собирала референсы того, чего бы ей хотелось видеть. Пугачева очень жалела, что не сохранились туфли ее мамы: "Я ими себе ноги и испортила. У меня размер 36, а у нее 34-34,5, но они были настолько красивые, что я их умудрялась надевать".

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!