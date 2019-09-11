Народный артист России Филипп Киркоров выступит в Баку с сольным концертом.

Как сообщает Day.Az, 30 и 31 октября король российской эстрады представит в столице Азербайджана свое шоу "#Цвет Настроения".

Концерт состоится на сцене Баку Конгресс Центра.  

Начало концертов в 20:00. Стоимость билетов: 40 - 600 AZN.

Н. Гасымова

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