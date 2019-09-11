https://news.day.az/showbiz/1155171.html Филипп Киркоров выступит в Баку с сольным концертом
Филипп Киркоров выступит в Баку с сольным концертом
Народный артист России Филипп Киркоров выступит в Баку с сольным концертом.
Как сообщает Day.Az, 30 и 31 октября король российской эстрады представит в столице Азербайджана свое шоу "#Цвет Настроения".
Концерт состоится на сцене Баку Конгресс Центра.
Начало концертов в 20:00. Стоимость билетов: 40 - 600 AZN.
Н. Гасымова
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