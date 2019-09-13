Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны. Об этом сообщает агентство "Москва" в пятницу, 13 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что были заблокированы счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке.

Журналисты связались с гендиректором Киркорова Геннадием Рыбаком, который заявил, что не знает о блокировке. "Я думаю, что это журналистская утка", - добавил он.

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