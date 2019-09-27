30 и 31 октября король российской эстрады, народный артист России Филипп Киркоров выступит с новой сольной концертной программой в столице Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в Бакинском конгресс-центре Ф.Киркоров представит свое новое концертное live-шоу - "#ЦветНастроения. Я+R", в котором задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 участников и экраны с 3D-графикой.

Старые и новые хиты в программе звучат по-новому, а хит этого масштабного яркого шоу - "Цвет настроения синий", станет главной гарантией хорошего настроения поклонников певца, пришедших на концерт. Феерическое live-шоу с фантастическими декорациями, мощным звуком и потрясающими постановками - вот самое главное, что нужно знать о предстоящем концерте Ф.Киркорова в Баку.

Все, кто уже видел новую концертную программу Ф.Киркорова, называют ее фантастической, отмечая, что подобного ранее никто из российских исполнителей не делал.

Король российского шоу-бизнеса приготовил немало сюрпризов для бакинских поклонников, детали которых будут озвучены ближе к концерту, а пока он записал для фанатов специальное видео-обращение, в котором всех пригласил на свое выступление.

Добавим, что билеты на шоу "#ЦветНастроения. Я+R" можно приобрести во всех кассах города, а также на сайте iTicket.az.

Н. Гасымова

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