Филипп Киркоров недавно выступил с большим концертом в Баку. Певцу устроили в столице Азербайджана по-настоящему королевский прием. Исполнитель рассказал, что проводили в Москву его не менее помпезно. Организаторы выступления и фанаты одарили музыканта на прощание множеством сувениров и местных угощений.

Как сообщает Day.Az, звезда поведал 5-tv.ru, какие гостинцы привез с гастролей.

"Ковер вышитый, такой коврик на всю семью. Вин, конечно, все понадавали с собой, все эти, бакинские сладости", - поделился знаменитость.

Отечественного поп-короля одарили не только яствами и оригинальными предметами интерьера, но и лишними килограммами. В Баку музыканта постоянно угощали вкусной пищей. После злоупотребления лакомствами во время гастролей Филиппу Киркорову пришлось сесть на жесткую диету.

"После этого путешествия в Баку я уже третий день на жесткой диете и на спорте, потому что там у меня произошел зиг-заг по диете, и все, что нельзя было, все было съедено в Баку", - признался певец.