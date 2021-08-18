"Без ущерба карме": Моргенштерн с горой денег похвастался покупкой дома

Поклонники и СМИ пытаются высчитать стоимость дома, который приобрел скандально известный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев). 23-летний музыкант, которого издание Forbes поставило на вторую строчку в рейтинге самых успешных российских знаменитостей, разместил в Instagram снимки на фоне "пирамиды" из денег, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Рэпер сообщил, что у него исполнилась мечта: он купил дом.

"Теперь мне есть, где жить. Нахаслил (заработал) без ущерба карме. Это важно", - подписал кадры Моргенштерн.

Где именно приобрел недвижимость музыкант, он не уточнил. Как и то, сколько именно из этих средств он потратил именно на покупку дома.

При этом многие подписчики и СМИ попытались высчитать, какая сумма денег лежит перед рэпером.

Ранее сообщалось, что по подсчетам Forbes только за прошлый год Моргенштерн заработал 7,4 миллиона долларов.

Не исключено, что к покупке дорогостоящей недвижимости его подтолкнули скорые изменения в семейном статусе. В начале июля сообщалось, что, как и свойственно Моргенштерну, он в эпатажной манере сделал предложение любимой девушке.