Страницу Ларисы Долиной в Instagram взломали и продали за 600 долларов

Певица, народная артистка России Лариса Долина сообщила о взломе злоумышленниками своей страницы в Instagram. Ее видеообращение распространили в соцсетях коллеги по шоу-бизнесу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я вас очень прошу не реагировать на мошенников, которые присвоили аккаунт. Не слушайте их, не отвечайте. Я надеюсь, что в скором времени восстановлю его. Мы с вами свяжемся, вы узнаете, что это я", - сказала Долина в видеообращении.

По данным Радио-КП, страница артистки была взломана неизвестными накануне. Сначала из аккаунта стали пропадать фотографии, потом в Stories появилось объявление о намерении неизвестного продать страницу со 132 тысячами подписчиков за 600 долларов (более 40 тысяч рублей). Предположительно, у аккаунта нашлись покупатели - спустя пару часов объявление исчезло, а вместо него появилось новое, где рекламировалась закрытая турецкая страница. Потом в описании профиля Долиной появилась надпись на турецком языке о том, что "иногда все должно измениться".

Сейчас страница недоступна к просмотру.