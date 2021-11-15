Внешность постаревшего Тома Круза расстроила фанатов

Внешний вид постаревшего голливудского актера Тома Круза расстроил его поклонников. Соответствующие комментарии пользователей сети к фотографиям папарацци появились на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

59-летнюю знаменитость засняли на аэродроме в Кембридже, Великобритания, где он учился управлять военным истребителем в рамках подготовки к фильму "Миссия невыполнима-8". На размещенных кадрах видно, что актер набрал вес, а на его лице появились морщины. Фотографы запечатлели его в джинсах, черном лонгсливе и кожаных ботинках в тон наряда.

Читатели издания обратили внимание на внешность Круза и принялись обсуждать изменения в комментариях под опубликованными снимками. "Его лицо действительно не в лучшей форме", "Он уже стар для таких фильмов", "Дедушка Круз, который хочет казаться молодым", "Такое ощущение, что он принимает лекарства", "Как же он постарел", "Я в полном шоке", - высказывались фанаты.

Тома Круза не в первый раз критиковали в соцсетях. Пользователи сети не оценили его внешний вид во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Тогда Круза сфотографировали на трибуне в синем пуховике и голубых джинсах. На изображениях видны заметно поредевшие волосы кинозвезды.