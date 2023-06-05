Голливудская актриса рассказала о травле в СМИ после выхода «Титаника»

Голливудская актриса Кейт Уинслет рассказала, что травля в СМИ после выхода культового фильма "Титаник" закалила ее навсегда. Как передает Day.Az, по словам звезды, многие ругали ее за несоответствие стандартам красоты, цитирует слова артистки издание Mirror.

"Я хорошо помню, что когда снялась в "Титанике", то была в ужасе от очернения [моего тела] в СМИ", - отметила Уинслет.

По словам актрисы, критика заставила ее поддерживать форму самыми жесткими методами. Писатель Умберто Эко говорил, что успех киноленты во многом произошел из-за заурядной внешности Кейт Уинслет.

"Она как две капли воды похожа на американских девушек, которые бегают смотреть "Титаник". Они похожи не на Шэрон Стоун, а именно на нее - девушки, вскормленные на гамбургерах", - отмечал в свое время Эко.

При этом артистка считает, что сейчас бодишейминга в СМИ стало меньше. Но ее по-прежнему расстраивают различные слухи и сплетни о звездах в соцсетях.