Моника Беллуччи украсила обложку известного глянца

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи в блестящем платье с пикантным декольте украсила обложку известного глянца.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, звезда фильма "Малена" позировала для страниц журнала COTE Magazine. Для фотосессии актриса выбрала три образа. Сначала Беллуччи позировала в закрытом платье бирюзового цвета с вырезами. Волосы знаменитость распустила, а образ дополнила массивным кольцом и серьгами.

Для других кадров звезда выбрала открытое платье и меховую накидку телесного цвета. Волосы 58-летняя Моника Беллуччи собрала в хвостик.

На обложке глянца знаменитость появилась в темно-зеленом блестящем платье с пикантным декольте. Образ актриса дополнила массивным колье.

Звезда фильма "Малена" украсила страницы июньского выпуска журнала COTE Magazine.