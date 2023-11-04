83-летнего Аль Пачино обязали платить алименты

83-летнего американского актера Аль Пачино обязали платить 29-летней возлюбленной, продюсеру Нур Альфалла. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Размер ежемесячных выплат составляет 30 тысяч долларов. Судья также обязал звезду "Лица со шрамом" выплатить Альфалла 110 тысяч долларов авансом, 13 тысяч долларов за ночную сиделку и покрыть любые медицинские счета, выходящие за рамки медицинского страхования.

Помимо этого, Аль Пачино должен ежегодно вносить депозит в размере 15 тысяч долларов в фонд образования для своего младшего сына.