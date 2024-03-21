Скончался актер из «Бегущего по лезвию»

Американский актер Майкл Эммет Уолш умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на менеджера артиста Сэнди Джозефа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал Джозеф, Уолш скончался 19 марта в больнице городе Сент-Олбанс в штате Вермонт. Причиной смерти стала остановка сердца.

Уолш был известен как актер второплановых ролей. Свою карьеру он начал в 1969 году на Бродвее, его дебютным спектаклем стал "Носит ли тигр галстук?", в котором он играл вместе с Аль Пачино. После этого актер попробовал себя в кино и получил известность, снявшись в фильме "Удар по воротам" в роли спортивного журналиста. Его также можно увидеть в дебютной работе братьев Коэн "Просто кровь", он получил за эту роль премию "Независимый дух".

За свою долгую карьеру Уолш снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, включая культовый "Бегущий по лезвию", где он исполнил роль капитана Брайанта. За это его в 2018 году включили в Зал славы характерных актеров.

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