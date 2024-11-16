55-летняя Дженнифер Лопес показала новогодний образ

Певица Дженнифер Лопес показала новогодний образ с декольте до живота. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

55-летняя Дженнифер Лопес позировала в сияющем зеленом мини-платье с декольте до живота. Ей также сделали голливудскую укладку и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.