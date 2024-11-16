https://news.day.az/showbiz/1707652.html 55-летняя Дженнифер Лопес показала новогодний образ Певица Дженнифер Лопес показала новогодний образ с декольте до живота. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 55-летняя Дженнифер Лопес позировала в сияющем зеленом мини-платье с декольте до живота. Ей также сделали голливудскую укладку и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.
55-летняя Дженнифер Лопес показала новогодний образ
Певица Дженнифер Лопес показала новогодний образ с декольте до живота. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
55-летняя Дженнифер Лопес позировала в сияющем зеленом мини-платье с декольте до живота. Ей также сделали голливудскую укладку и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.
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