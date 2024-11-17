Стало известно, когда выйдет мультфильм «Ледниковый период 6»
Как сообщают журналисты издания Variety, компания Disney обновила свой график релизов. Из него стало известно, что мультфильм "Ледниковый период 6" выйдет 18 декабря 2026 года. Ранее в эту дату студия планировала выпустить безымянный фильм по "Звёздным войнам", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.
"Ледниковый период 6" - продолжение знаменитой франшизы, действие которой разворачивается 20 тысяч лет назад во времена Ледникового периода. Официально Disney анонсировала мультфильм 9 ноября, однако о его существовании известно ещё с 2022 года.
Предыдущие части франшизы выходили из-под крыла студии Blue Sky, но в 2021 году она была закрыта. Данное решение Disney оправдала пандемийными издержками.
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