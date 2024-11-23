Новые слухи связанные с P.Diddy

Появилась версия, что Лиама Пейна могли убить люди P.Diddy.

Говорят, что Лиам планировал дать интервью о рэпере, его белых вечеринках и о том, что там делали с детьми. Вскрытие после смерти Пейна показало, что в его организме был целый микс из запрещенных препаратов. Поэтому есть предположения, что его могли накачать веществами и устранить, чтобы ничего не вскрылось.

Сам Лиам бывал на этих вечеринках и даже знаком с P.Diddy. Он рассказывал, что их первая встреча была странной: "Он злорадно рассмеялся, у него был самый злобный смех. И он так долго жал мне руку. Я просто смотрел в глаза Diddy и думал, когда же это закончится?"

@celebrinews