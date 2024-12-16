В сети восхитились образом Сары Джессики Паркер на кинофестивале

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер посетила Международного кинофестиваля в Саудовской Аравии и восхитила фанатов в сети своим образом. Снимки и комментарии приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

59-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" вышла в свет в золотом облегающем платье-миди, расшитом пайетками и декорированном бахромой. Помимо этого, знаменитость надела босоножки на каблуках в тон наряду. Свой образ она дополнила блестящей коричневой сумкой.

Пользователи сети оценили внешний вид Паркер в комментариях под материалом. "Выглядит красиво и естественно", "Она потрясающая. Стареет изящно и все равно выглядит потрясающе. Шикарная женщина", "Очень нравится ее платье", "Она прелестна", - написали они.