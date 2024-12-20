Лана Дель Рей впервые показала свадебное платье с тайного торжества

Дизайнеры бренда CINQ опубликовали первые фото Ланы Дель Рей в свадебном платье. Снимками они поделились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лана Дель Рей впервые показала наряд после тайного торжества. Для свадьбы она предпочла пышное платье из белого кружева с глубоким декольте. Ей также сделали укладку с низким пучком и выпущенными прядями.

"Создание на заказ свадебного платья для Ланы было опытом, который мы запомним навсегда. Ее "маленькое платье из залива", как мы его ласково называли, было сшито специально для нее, и каждая деталь отражала ее сердце и душу. Одними из самых приятных моментов были ночи, проведенные вместе в шоуруме, где мы продумывали ботинки, кружева и нежнейший шелковый тюль. Это было больше, чем создание платья - это создание части ее истории, шаг за шагом", - написали дизайнеры.