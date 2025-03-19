Британская ведущая снова в эфире после перенесенной операции

Известная британская телеведущая и актриса Давина Макколл впервые появилась в эфире телевидения после перенесенной операции на головном мозге.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

В разговоре с ведущими ток-шоу The One Show на телеканале "Би-би-си" Макколл рассказала, что счастлива снова вернуться на работу и заниматься тем, что она любит.

"Потрясающее чувство. Я так рада своему возвращению. Это был словно финальный фрагмент пазла Как же здорово видеть всех и вернуться к нормальной жизни", - заявила Макколл.

Отмечается, что ведущая перенесла в ноябре 2024 года шестичасовую операцию по удалению коллоидной кисты - доброкачественной опухоли головного мозга.