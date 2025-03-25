Американский комик получит премию имени Марка Твена

Американский комик Конан О'Брайен будет удостоен премии имени Марка Твена в области юмора. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, церемония награждения пройдет в Кеннеди-центре.

Отмечается, что О'Брайен был ведущим на вручении "Оскара" и "планирует вернуться в роли ведущего в следующем году".

О'Брайен известен как ведущий вечерних комедийных ток-шоу, таких как "Поздней ночью с Конаном О'Брайеном" и "Вечернее шоу с Конаном О'Брайеном". Также он популярен в США за свой остроумный и саркастический стиль интервьюирования. В мире комедии О'Брайена ценят за его абсурдный, интеллектуальный и самоуничижительный юмор.