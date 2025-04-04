Умер звезда «Войны и мира» и «Доктора Кто»

Британский актер Гордон Фейт, известный по ролям в сериалах и кинопроектах, ушел из жизни в возрасте 94 лет. Об этом сообщается на официальном сайте артиста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Помимо съемок, Фейт также основал студию по обучению вокалу, которой занимался практически до последних дней жизни. Сообщается, что сердце актера перестало биться накануне юбилея: 14 марта он должен был отпраздновать свой день рождения, но не дожил около суток.

"Семья Гордона сообщила о его смерти после ухудшения здоровья. Школа объявляет о своем закрытии, а его близкие благодарят всех учеников, которых он обучал за свою долгую и легендарную карьеру. Он будет жить в ваших собственных судьбах и памяти", - говорится в заявлении.

Среди самых значимых ролей Фейта - появление в нескольких эпизодах культового сериала "Доктор Кто", а также экранизация великого романа Льва Толстого "Война и мир" 1972 года с Энтони Хопкинсом в роли Пьера Безухова. В ней Фейт сыграл князя Голицына.