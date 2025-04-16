Известная голливудская актриса собирается уйти из кино
Обладательница двух премий "Оскар" Кейт Бланшетт ("Елизавета", "Авиатор", "Жасмин", "Тар") "серьёзно" настроена уйти из кино.
Как передает Day.Az, об этом одна из самых разносторонних актрис своего поколения рассказала в интервью журналу Radio Times.
"Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я говорю это, но это правда: я серьёзно хочу оставить актёрскую карьеру. Есть много вещей, которыми я хочу заняться в своей жизни", - отметила она.
О своём уходе из профессии Бланшетт заявляет не впервые. Ещё в 2019 году на премьере фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" в интервью Vulture она призналась: "Настало время остановиться. Полностью. Абсолютно". Тогда актриса добавила, что зрители, посмотрев фильм, скорее всего, согласятся с этим решением, и извинилась за столь резкое заявление. В 2023 году в беседе с Vanity Fair она подтвердила, что мысль об уходе посещала её неоднократно.
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