Наряд ирландского актера рассмешил соцсети

Наряд ирландского актера Барри Кеогана на балу Met Gala 2025 высмеяли в сети.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Популярная телезвезда появилась на ковровой дорожке в костюме, который специально для него разработали дизайнеры модного дома Valentino. Черный костюм украшали аппликации в виде цветов и блестящие детали, а также ярко-красный пояс и покрытый стразами воротник.

Образ Кеогана не пришелся по душе поклонникам, которые сравнили его с кардиналом и "Каратэ-пацаном" в многочисленных комментариях в соцсетях. "Барри перепутал Met Gala с собранием кардиналов?", "Это же "Каратэ-пацан"", "Как этот наряд олицетворяет тему мероприятия?", "Как всегда выглядит странно", "Ужас", - высказывались поклонники.