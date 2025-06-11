Вторая свадьба Преснякова и Подольской не окупилась

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская, которые сыграли вторую свадьбу, не смогли окупить торжество. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Подольской, она не составляла для гостей список желаемых подарков, так как стесняется. "Мы люди скромные, я очень стесняюсь делать вишлист, потому что я считаю, что людям нельзя навязывать суммы какие-то, мне неловко это делать. Свадьба не окупилась. Женятся же люди в юном возрасте, а мы уже зрелая пара. Мы устраивали это не ради денежных подарков", - отметила она.