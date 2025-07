Группа Alice Cooper выпустила первый альбом за 52 года

После перерыва в полвека, 25 июля, вышла The Revenge of Alice Cooper - реюнион-пластинка рок-группы Alice Cooper.

Как передает Day.Az, это первая группа Элиса Купера, с которой он когда-то достиг всемирной славы, прежде чем начал сольную карьеру.

Существенных отличий от классических пластинок Alice Cooper у альбома всего три. Вместо минималистичных соло гитариста Глена Бакстона теперь слышны партии нынешних участников сольного состава Купера - Гьяси Хойса и Рика Тедеско. Их стиль ближе к традиционному хеви-металлическому - с характерной скоростью и техникой.

Изменился сам голос Купера: если в 1970-х он был пронзительным и звонким, то теперь стал ниже, грубее, сузился из-за возраста артиста.

Градус шока в текстах по сравнению с 1970-ми годами очень сильно снижен. Купер, выросший в мормонской секте, отколовшейся от Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, около 10 лет назад вновь вернулся к религии - и существенно умерил аппетит к эпатажу.

Открывается The Revenge of Alice Cooper мрачной композицией Black Mamba, в которой звучит гитара Робби Кригера из The Doors.