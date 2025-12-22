Стало известно, почему Жизель Бюндхен решила организовать тайную свадьбу

Супермодели Жизель Бюндхен надоело внимание к ее отношениям, поэтому она тайно вышла замуж за возлюбленного Хоакима Валенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

"Жизель устала от постоянного внимания к своей личной жизни, но они с Валенте очень счастливы быть вместе. Они стали молодыми родителями, они сами этого хотели. Они лучшие друзья, у них много общего, и они очень рады всему происходящему", - рассказал источник.

По его словам, супермодель хотела организовать мероприятие по-своему. Собеседник таблоида заявил, что она мечтала о небольшой и закрытой церемонии. Он также добавил, что Бюндхен наслаждается своей жизнью в Майами.

"Она счастлива снова выйти замуж, счастлива быть матерью и счастлива в своей нынешней обстановке. Это завидное положение", - добавил инсайдер.