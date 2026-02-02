Модель и актриса Кара Делевинь кардинально сменила имидж. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кара Делевинь позировала перед камерой с новом стрижкой и "рваной" челкой. Модели также сделали макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и нюдовой помадой. Манекенщица была запечатлена в полосатом брючном костюме, фиолетовой рубашке с галстуком и остроносых туфлях на каблуках. Образ звезды подиумов завершили бордовая сумка, золотая брошь и ремень.