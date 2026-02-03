https://news.day.az/showbiz/1813782.html

Сидни Суини вышла на публику с возлюбленным в Лос-Анджелесе

Звезда фильма "Горничная" Сидни Суини вышла на публику с возлюбленным Скутером Брауном. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru Папарацци засняли влюбленных 1 февраля в Лос-Анджелесе. 28-летняя Сидни Суини шла под руку со своим 44-летним бойфрендом.