Сидни Суини вышла на публику с возлюбленным в Лос-Анджелесе Звезда фильма "Горничная" Сидни Суини вышла на публику с возлюбленным Скутером Брауном. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru Папарацци засняли влюбленных 1 февраля в Лос-Анджелесе. 28-летняя Сидни Суини шла под руку со своим 44-летним бойфрендом.
Папарацци засняли влюбленных 1 февраля в Лос-Анджелесе. 28-летняя Сидни Суини шла под руку со своим 44-летним бойфрендом. Артистка была одета в белую футболку, синие широкие джинсы, черные казаки и солнцезащитные очки. Актриса дополнила образ сумкой, серьгами и ожерельем. Скутер Браун был запечатлен в белом лонгсливе, коричневых шортах, кроссовках и солнцезащитных очках.
