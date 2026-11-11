https://news.day.az/showbiz/1873439.html Аманда Сейфрид намекнула на воссоединение с экс-супругом Голливудская актриса Аманда Сейфрид спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем Томасом Садоски спустя два месяца после развода. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Аманда Сейфрид опубликовала в Instagram фото, на котором обнималась с Томасом Садоски. На снимке бывший супруг актрисы был запечатлен с обручальным кольцом.
Аманда Сейфрид намекнула на воссоединение с экс-супругом
Голливудская актриса Аманда Сейфрид спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем Томасом Садоски спустя два месяца после развода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Аманда Сейфрид опубликовала в Instagram фото, на котором обнималась с Томасом Садоски.
На снимке бывший супруг актрисы был запечатлен с обручальным кольцом. При этом сама артистка убрала руки за спину экс-возлюбленного. Интернет-пользователи предположили, что знаменитость намекнула на воссоединение с Садоски.
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