Тейлор Свифт воссоединилась с подругой после многолетней ссоры

Певица Тейлор Свифт появились с Карли Клосс вместе на публике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает PageSix.

Певица и супермодель посетили матч по американскому футболу мужа Тейлор Свифт, Тревиса Келси. Подруги наблюдали за матчем из VIP-ложи вместе с родителями певицы. До этого несколько лет ходили слухи о ссоре между подругами.

4 июля Тейлор Свифт вышла замуж за Трэвиса Келси. На свадьбу пригласили около тысячи гостей, в числе которых практически вся команда НФЛ "Канзас-Сити Чифс" (в которой играет Келси), а также Хью Грант, Селена Гомес, Зои Кравиц, Бенсон Бун, Дакота Джонсон, Марен Моррис, Эд Ширан с супругой Черри Сиборн, Карли Клосс и другие.