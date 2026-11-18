Студия HBO показала первую сцену праздничного пира в Большом зале Хогвартса из нового сериала по вселенной "Гарри Поттера".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео доступно на YouTube.

Начинается ролик с хора первокурсников "Дамблдор! Дамблдор!", за которым следует диалог между директором школы и профессором Макгонагалл.

"Ну, он - вылитый Джеймс, не могу в это поверить, жуткое сходство", - говорит преподавательница о Гарри Поттере.

Дамблдор отвечает, что внешность может быть обманчивой, а характер у мальчика свой.

На кадрах можно увидеть Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермиону Грейнджер и других учеников, которые впервые садятся за общие столы после распределения по факультетам.

Хогвартс в новом сериале почти не изменился: остались те же узнаваемые своды Большого зала и мерцающие в воздухе свечи.