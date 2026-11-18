HBO показала сцену из нового сериала про Гарри Поттера
Студия HBO показала первую сцену праздничного пира в Большом зале Хогвартса из нового сериала по вселенной "Гарри Поттера".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео доступно на YouTube.
Начинается ролик с хора первокурсников "Дамблдор! Дамблдор!", за которым следует диалог между директором школы и профессором Макгонагалл.
"Ну, он - вылитый Джеймс, не могу в это поверить, жуткое сходство", - говорит преподавательница о Гарри Поттере.
Дамблдор отвечает, что внешность может быть обманчивой, а характер у мальчика свой.
На кадрах можно увидеть Гарри Поттера, Рона Уизли, Гермиону Грейнджер и других учеников, которые впервые садятся за общие столы после распределения по факультетам.
Хогвартс в новом сериале почти не изменился: остались те же узнаваемые своды Большого зала и мерцающие в воздухе свечи.
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