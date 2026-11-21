Певица и актриса Мэрилин Монро возглавила список из сотни величайших кинозвезд всех времен по версии издания Variety. В рейтинг вошли американские, европейские и азиатские артисты разных эпох, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы списка отметили, что актерские заслуги Монро продолжительное время оставались недооцененными из-за того, что их застилал публичный образ звезды, который и сам был артистическим перформансом. Они также назвали обязательной к просмотру музыкальную комедию с Монро "Джентльмены предпочитают блондинок" Говарда Хоукса.

Вторую строчку рейтинга занял актер Хамфри Богарт, звезда "Касабланки" и "Мальтийского сокола". Отмечается, что Богарт пришел к известности, будучи на пятом десятке. На третьем месте оказался Чарли Чаплин ("Золотая лихорадка"), популярность которого в начале XX века стала глобальным феноменом.

В топ-10 также вошли Джек Николсон ("Пролетая над гнездом кукушки"), Кэтрин Хепберн ("Филадельфийская история"), Сидни Пуатье ("Полуночная жара"), Марлон Брандо ("В порту"), Том Круз ("Топ Ган"), Тосиро Мифунэ ("Семь самураев") и Барбара Стрейзанд ("Смешная девчонка").