https://news.day.az/showbiz/1876504.html 63-летний Квентин Тарантино стал отцом в третий раз У режиссера Квентина Тарантино и его жены Даниэллы Пик Тарантино родился третий ребенок. Об этом журналу People рассказал представитель режиссера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
63-летний Квентин Тарантино стал отцом в третий раз
У режиссера Квентина Тарантино и его жены Даниэллы Пик Тарантино родился третий ребенок. Об этом журналу People рассказал представитель режиссера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Источник сообщил, что у пары появился на свет мальчик. 63-летний режиссер и 43-летняя певица уже воспитывают шестилетнего сына Лео и четырехлетнюю дочь Адриану.
Тарантино стал отцом во второй раз в возрасте 59 лет. Тогда у супругов родилась дочь Адриана.
Тарантино и Пик начали встречаться в 2009 году, во время продвижения картины режиссера "Бесславные ублюдки". Пара обручилась в июне 2017 года в Лос-Анджелесе, а в ноябре 2018-го они поженились.
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