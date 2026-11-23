У режиссера Квентина Тарантино и его жены Даниэллы Пик Тарантино родился третий ребенок. Об этом журналу People рассказал представитель режиссера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник сообщил, что у пары появился на свет мальчик. 63-летний режиссер и 43-летняя певица уже воспитывают шестилетнего сына Лео и четырехлетнюю дочь Адриану.

Тарантино стал отцом во второй раз в возрасте 59 лет. Тогда у супругов родилась дочь Адриана.

Тарантино и Пик начали встречаться в 2009 году, во время продвижения картины режиссера "Бесславные ублюдки". Пара обручилась в июне 2017 года в Лос-Анджелесе, а в ноябре 2018-го они поженились.