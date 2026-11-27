С надгробия американского артиста Мэттью Перри стерли намек на прославивший его сериал "Друзья". Об этом сообщает Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спустя три года после кончины на могиле звезды сериала "Друзья" в мемориальном парке Форест-Лоун в Лос-Анджелесе установлена новая табличка. На предыдущей было указано его полное имя - Мэтью Лэнгфорд Перри, даты жизни, а также надпись "Любимый... Друг" - отсылка к ситкому NBC, в котором он снимался на протяжении 10 сезонов.

Новая табличка значительно крупнее и крупнее и буквы на ней. Вверху написаны слова "А теперь отдохни", ниже - имя Перри и даты жизни, а под ними надпись "Мы любим тебя всем сердцем". Упоминания "Друзей" больше нет.

Журнал Entertainment Weekly также сообщил, что прах Мэттью Перри находится в частном открытом мавзолее под названием "Святилище заветной любви".

Мэттью Перри, сыгравший Чендлера Бинга в ситкоме 1990-х годов "Друзья", боролся с наркотической и алкогольной зависимостью на протяжении десятилетий. За несколько недель до того, как его нашли без сознания лицом вниз в горячей ванне у него дома в Лос-Анджелесе, артист стал все больше зависеть от кетамина. Актера не стало 28 октября 2023 года.