Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявляет прием студентов на уровень бакалавриата

Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявляет прием студентов (уровень бакалавриата с образованием на русском языке, обучение очное) на 2018/2019 учебный год по следующим направлениям подготовки:

Направления подготовки План приема Количество бюджетных мест Количество платных мест Филологический факультет 45.03.01 Филология 33 30 3 Образовательная программа "Русский язык и литература" 11 10 1 Образовательная программа "Современные западноевропейские языки и литературы" (французский и испанский языки) 22 20 2 Факультет прикладной математики 02.03.01 Математика и компьютерные науки 26 25 1 Химический факультет 04.03.01 Химия 27 25 2 Факультет психологии 37.03.01 Психология 27 25 2 Экономический факультет 38.03.01 Экономика 14 13 1 38.03.02 Менеджмент 13 12 1 Физический факультет 03.03.02 Физика 27 25 2

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, прием заявлений на первый курс обучения будет проходить в электронной форме с 21 мая 2018 года по 2 июля 2018 года включительно. Подать заявление можно на сайте Филиала http://msu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.

Для граждан Азербайджанской Республики, не получивших ранее высшее образование за счет госбюджета страны, и для иностранцев, постоянно проживающих в Азербайджане и не получивших ранее высшее образование за счет азербайджанского бюджета, форма обучения - бесплатная. Данные лица претендуют только на бюджетные места и участвуют в общем конкурсе на эти места в соответствии с суммой набранных баллов за вступительные испытания и в соответствии с планом приема. Для допуска к вступительным испытаниям Филиала им необходимо набрать на первом (весеннем) экзамене, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджана (ГЭЦ) для зачисления в вузы на программы бакалавриата, по любой группе специальности, 300 или более баллов.

Для граждан Азербайджана, получивших ранее высшее образование за счет госбюджета страны, иностранцев, постоянно проживающих в Азербайджане и получивших ранее высшее образование за счет азербайджанского бюджета, и иностранцев, не проживающих постоянно в Азербайджане, форма обучения - платная. Данные лица претендуют только на платные места, участвуют в общем конкурсе на эти места в соответствии с суммой набранных баллов за вступительные испытания и в соответствии с планом приема и допускаются к вступительным испытаниям Филиала без необходимости прохождения экзаменов ГЭЦ. Плата за обучение в бакалавриате для граждан Азербайджана составляет 1750 манатов в год, для иностранцев - 1100 у.е в год.

В дни консультаций и экзаменов поступающий при себе должен иметь:

Документ, удостоверяющий личность; Распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью; Аттестат о среднем образовании или справку из школы об успешном окончании учебы.

Все консультации и экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская,1.

Иностранные граждане, не имеющие FİN-код, после электронной подачи заявления на обучение по программам бакалавриата через сайт Филиала http://msu.az/ или сайт ГЭЦ http://dim.gov.az/ должны лично явиться в Филиал (по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1) в срок со 2 по 5 июля 2018 года включительно (2 и 3 июля с 10:00 до 17:00 и 4 и 5 июля с 10:00 до 12:00), для заверения пропуска и заявления. При себе они должны иметь:

Документ, удостоверяющий личность. Распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью. Распечатанное заявление из системы электронной регистрации с личной подписью. Оригинал документа о среднем образовании, документ о среднем профессиональном образовании или документ о высшем образовании. 4 фото размером 3×4 (цветной отпечаток фотоснимка, выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге).

Просим обратить внимание на следующую информацию:

Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены по приему в Филиал, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие высшие учебные заведения. Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие вузы Азербайджана. Образовательная деятельность Филиала осуществляется по учебным планам и программам МГУ. Занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ. Выпускникам Филиала будет выдан диплом МГУ.

E-mail: pk@msu.az

Контактный телефон: +99412 409 33 71

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