Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявляет прием студентов на уровень бакалавриата
Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявляет прием студентов (уровень бакалавриата с образованием на русском языке, обучение очное) на 2018/2019 учебный год по следующим направлениям подготовки:
|
Направления подготовки
|
План приема
|
Количество бюджетных мест
|
Количество платных мест
|
Филологический факультет
|
45.03.01 Филология
|
33
|
30
|
3
|
Образовательная программа "Русский язык и литература"
|
11
|
10
|
1
|
Образовательная программа "Современные западноевропейские языки и литературы" (французский и испанский языки)
|
22
|
20
|
2
|
Факультет прикладной математики
|
02.03.01 Математика и компьютерные науки
|
26
|
25
|
1
|
Химический факультет
|
04.03.01 Химия
|
27
|
25
|
2
|
Факультет психологии
|
37.03.01 Психология
|
27
|
25
|
2
|
Экономический факультет
|
38.03.01 Экономика
|
14
|
13
|
1
|
38.03.02 Менеджмент
|
13
|
12
|
1
|
Физический факультет
|
03.03.02 Физика
|
27
|
25
|
2
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, прием заявлений на первый курс обучения будет проходить в электронной форме с 21 мая 2018 года по 2 июля 2018 года включительно. Подать заявление можно на сайте Филиала http://msu.az/ или на сайте ГЭЦ http://dim.gov.az/.
Для граждан Азербайджанской Республики, не получивших ранее высшее образование за счет госбюджета страны, и для иностранцев, постоянно проживающих в Азербайджане и не получивших ранее высшее образование за счет азербайджанского бюджета, форма обучения - бесплатная. Данные лица претендуют только на бюджетные места и участвуют в общем конкурсе на эти места в соответствии с суммой набранных баллов за вступительные испытания и в соответствии с планом приема. Для допуска к вступительным испытаниям Филиала им необходимо набрать на первом (весеннем) экзамене, проводимом Государственным экзаменационным центром Азербайджана (ГЭЦ) для зачисления в вузы на программы бакалавриата, по любой группе специальности, 300 или более баллов.
Для граждан Азербайджана, получивших ранее высшее образование за счет госбюджета страны, иностранцев, постоянно проживающих в Азербайджане и получивших ранее высшее образование за счет азербайджанского бюджета, и иностранцев, не проживающих постоянно в Азербайджане, форма обучения - платная. Данные лица претендуют только на платные места, участвуют в общем конкурсе на эти места в соответствии с суммой набранных баллов за вступительные испытания и в соответствии с планом приема и допускаются к вступительным испытаниям Филиала без необходимости прохождения экзаменов ГЭЦ. Плата за обучение в бакалавриате для граждан Азербайджана составляет 1750 манатов в год, для иностранцев - 1100 у.е в год.
В дни консультаций и экзаменов поступающий при себе должен иметь:
Документ, удостоверяющий личность; Распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью; Аттестат о среднем образовании или справку из школы об успешном окончании учебы.
Все консультации и экзамены будут проходить по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская,1.
Иностранные граждане, не имеющие FİN-код, после электронной подачи заявления на обучение по программам бакалавриата через сайт Филиала http://msu.az/ или сайт ГЭЦ http://dim.gov.az/ должны лично явиться в Филиал (по адресу г. Баку, Бинагадинский р-н, пос. Ходжасан, ул. Университетская, 1) в срок со 2 по 5 июля 2018 года включительно (2 и 3 июля с 10:00 до 17:00 и 4 и 5 июля с 10:00 до 12:00), для заверения пропуска и заявления. При себе они должны иметь:
Документ, удостоверяющий личность. Распечатанный пропуск из системы электронной регистрации с личной подписью. Распечатанное заявление из системы электронной регистрации с личной подписью. Оригинал документа о среднем образовании, документ о среднем профессиональном образовании или документ о высшем образовании. 4 фото размером 3×4 (цветной отпечаток фотоснимка, выполненного не более чем за 6 месяцев, без головного убора, на матовой бумаге).
Просим обратить внимание на следующую информацию:
Абитуриенты, не прошедшие вступительные экзамены по приему в Филиал, смогут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие высшие учебные заведения. Лица, зачисленные в Филиал, исключаются из списков ГЭЦ и в дальнейшем не участвуют в конкурсах на поступление в другие вузы Азербайджана. Образовательная деятельность Филиала осуществляется по учебным планам и программам МГУ. Занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавательским составом МГУ. Выпускникам Филиала будет выдан диплом МГУ.
E-mail: pk@msu.az
Контактный телефон: +99412 409 33 71
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