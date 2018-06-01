На 11 центральных улицах Баку запретят парковку автомобилей

На основных улицах Баку запретят парковку в местах, где она препятствует движению транспорта.

Как сообщил эксклюзивно Trend глава отдела Бакинского транспортного агентства по связям с общественностью Маис Агаев, одна из важных задач, стоящих перед структурой в предстоящие месяцы, заключается в решении проблемы нарушения правил парковки, усложняющей движение транспорта, передает Day.Az.

"Специалисты агентства проанализировали ситуацию на 11 улицах, являющихся основными артериями города, и уже этим летом будет запрещена парковка в местах, где она создает препятствия для движения транспорта", - сказал Агаев.

По его словам, наряду с этим будет реализован пилотный проект, направленный на улучшение транспортной ситуации на 74 перекрестках столицы.

"В рамках этого проекта будут установлены новые дорожные знаки, будут изучены места для парковки и усовершенствованы направления движения", - сказал глава отдела БТА.

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