На Общественном телевидении Азербайджана новые кадровые назначения

Совет компании "Общественное телерадиовещание" (İTV) во вторник рассмотрел предложения генерального директора телеканала Балакиши Касумова о новых назначениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, после обсуждений Мурад Гусейнов был утвержден на должность заместителя генерального директора, Юсиф Гамидов - финансового директора, Фаиг Гурбетов - главы аппарата, Лейла Гулиева утверждена на должность главы департамента художественных, развлекательных и музыкальных передач.

По словам гендиректора Балакиши Касумова, кадровые изменения в компании сделаны с целью более эффективной работы телеканала, его соответствия современным стандартам.

"На Общественном телеканале работает профессиональная команда. Для улучшения теле-радиовещания мы заинтересованы в сотрудничестве с людьми, которые отличаются профессионализмом", - сказал Касумов.

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