В двух микрорайонах Баку изменено движение транспорта

В Баку будут внесены изменения в организацию движения в микрорайонах и на Баладжарском круге.

Об этом сказал в среду Trend завотделом по общественным связям и просвещению Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Day.Az.

Агаев сказал, что в третьем и четвертом микрорайонах, рядом со станцией метро "Мемар Аджеми" и на Баладжарском круге вносятся определенные изменения в организацию движения.

"На данных территориях предусматривается установка светофоров на участке с плотностью транспорта и хаотичным движением, изменение в геометрических размерах круга, перенос остановок, расположенных близко к кругу, и оптимизация транспортного потока", - сказал Агаев.

Отметим, что будет также изменено движение автотранспорта на улице Фазаила Байрамова в Хатаинском районе Баку. Здесь будет создан разворот, чтобы водителям было легче выезжать на улицу Юсифа Сафарова. Таким образом возрастет функциональность новой строящейся дороги.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook