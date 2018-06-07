На центральных улицах Баку завершается установка пандусов

Работы по установке пандусов на центральных улицах Баку близятся к завершению.

Об этом сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной XVII Каспийской международной выставке "Транспорт, транзит и логистика" заведующий отделом по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Агаева, работы по установке пандусов велись на центральных улицах Баку и они уже установлены в 950 пунктах.

В настоящее время эти работы практически завершены, добавил Агаев.

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