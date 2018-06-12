Бакинский международный автовокзал изменил график работы - ПОДРОБНОСТИ
В связи с праздником Рамазан Бакинский международный автовокзальный комплекс изменил график работы и с завтрашнего дня по 20 июня будет работать в усиленном режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы автовокзала во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении говорится, что если сегодня в течение дня 300-340 транспортных средств перевозят порядка 7-8 тысяч пассажиров, то в предпраздничные дни планируется 600 рейсами перевозить свыше 16 тысяч пассажиров.
Автовокзал обратился с просьбой к пассажирам, которые собираются выехать в регионы, заранее приобрести билеты, которые можно купить в кассах автовокзала или онлайн за десять дней до отъезда.
С вопросами и предложениями граждане могут обращаться по телефону 012 406 01 58/59.
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