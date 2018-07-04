В Баку накажут перевозчиков, потребовавших с пассажиров плату за проезд
4 июля 2018 10:13 753
Несмотря на требования Бакинского транспортного агентства (БТА), водители действующих в Баку некоторых маршрутных автобусов потребовали плату с пассажиров.
Об этом Report сообщили жители столицы, передает Day.Az.
По их словам, в настоящее время у пассажиров маршрутных автобусов 30, 32, 46 и 49 требуют плату за проезд.
Глава пресс-службы БТА Маис Агаев сообщил Report, что не соответствующие требованиям перевозчики будут наказаны.
"В отношении перевозчиков, которые в такой день не выполнили данные поручения, вызвали недовольство пассажиров и безответственно отнеслись к работе, будут применены самые жесткие меры", - отметил он.
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